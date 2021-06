Mann bei Bootsunfall in Tirol ertrunken

Bei einem Bootsunfall auf der Isel in Tirol ist ein Mann ertrunken. Der 28-Jährige sei am Montag tot im Wasser aufgefunden worden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Tirol. Am Sonntag sei der Österreicher gemeinsam mit drei anderen Männern bei der Ortschaft Huben in einem Raftingboot in den hohen Wellen des Schneeschmelzwassers gegen einen großen Stein geprallt und aus dem Boot geschleudert worden.

Zeugen sahen die vier Männer in ihrer Notlage und verständigten den Notruf. Wasserrettung, Polizei und Feuerwehr konnten drei Männer aus dem Wasser befreien. Einer wurde zunächst vermisst, bis er dann ertrunken aufgefunden wurde.

