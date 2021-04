Bei Bauarbeiten am Nürnberger Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ist am Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben stürzte eine Mauer ein. Die herabfallenden Steine trafen den Arbeiter. Er kam in ein Krankenhaus. Zwei weitere Männer wurden durch die Steine leicht verletzt. Die Polizei prüft nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

© dpa-infocom, dpa:210417-99-241833/2