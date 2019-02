Mann bei Arbeitsunfall durch Stichflamme schwer verletzt

Durch eine Stichflamme hat sich ein Mitarbeiter einer Firma, die Verpackungen herstellt, während seiner Arbeit in Pirk (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) schwer verletzt. In Bereich eines Gefahrstofflagers kam es am Donnerstag zu einer explosionsartigen Verpuffung, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe ein 56-Jähriger schwere Brandverletzungen erlitten, einen Brand löschte die Feuerwehr, hieß es weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe für den Mann keine Lebensgefahr. Weshalb es zu der Verpuffung kam, war zunächst unklar.