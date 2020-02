Mann bedroht Nachbarin mit Schreckschusswaffe

Mit einer Schreckschusswaffe hat in Unterfranken ein 69-jähriger Mann seine Nachbarin im Hausflur bedroht. Die Frau war mit ihrem Sohn am Dienstagmorgen in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) auf dem Weg in den Kindergarten, als beide wegen der Bedrohung schließlich in ein Nachbarhaus flüchten mussten. Von dort gab sie nach Angaben der Polizei einen Notruf ab. Die Beamten konnten den Mann festnehmen und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik. Anlass für den Vorfall sind laut einem Sprecher der Polizei Mietstreitigkeiten.