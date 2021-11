Mann bedroht mehrere Menschen mit Messer in Coburg

Ein 35-jähriger Mann hat in Coburg während eines Streits eine Frau mit einem Messer bedroht. Als Zeugen dazwischen gingen, bedrohte er auch diese, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Nachdem die Polizei in der Samstagnacht mehrere Notrufe erreicht hatten, eilten umgehend zahlreiche Einsatzkräfte in die Innenstadt. Dort konnte der Tatverdächtige widerstandslos festgenommen werden. Warum der Mann das Messer gezückt hatte, war zunächst unklar. Den Angaben zufolge handelte es sich womöglich um einen eskalierten Beziehungsstreit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberfranken