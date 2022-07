Mann bedroht Hundebesitzerin nach Biss

Schäferhund beißt Chihuahua: Nachdem sein Hund von einem anderen Tier verletzt wurde, bedrohte ein 33-Jähriger im Münchner Hauptbahnhof eine 27-jährige Hundebesitzerin. Auch gegenüber den Beamten habe sich der Mann am Donnerstag aggressiv verhalten, so die Polizei am Freitag. Bei ihm wurden 1,7 Promille festgestellt.

Vorausgegangen war eine Begegnung der beiden Hunde im Bahnhof. Der Schäferhund der 27-Jährigen und der Chihuahua des 33-Jährigen hatten sich laut Polizei zunächst beschnuppert, bevor der Schäferhund zubiss. Der Chihuahua habe stark geblutet und gezittert. Zum aktuellen Gesundheitszustand konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Tiernotrettung brachte ihn in die Chirurgische Tierklinik.

Gegen die 27-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung und gegen den 33-Jährigen wegen Widerstand gegen die Polizei ermittelt.

