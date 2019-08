Mit einer Spielzeugpistole hat ein 29 Jahre alter Mann mehrere Menschen in München bedroht. Passanten hatten am Freitag in Notrufen beschrieben, am Karlsplatz von einem Mann mit Waffe bedroht worden zu sein, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Polizisten nahmen den 29-jährigen Tatverdächtigen später im Stadtgebiet fest. Er trug eine Spielzeugwaffe bei sich. Warum der Mann die Menschen bedrohte, war zunächst unklar.

Pressemitteilung vom 30. August 2019