Mann bedroht Familie: Großeinsatz der Polizei in Ansbach

Ein betrunkener Mann hat in Ansbach seine Familie bedroht und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten konnten den psychisch auffälligen Mann schließlich überwältigen, er wurde in eine Fachklinik eingewiesen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Einsatzkräfte waren am frühen Samstagabend zu einem Wohnhaus in der Innenstadt gerufen worden, weil dort laut Zeugen ein Mann gedroht hatte, mit einer Machete auf Familienangehörige loszugehen. Als die Beamten eintrafen, habe der „hochaggressive 50-Jährige seine massiven Drohungen“ auch gegen die Polizisten gerichtet, hieß es weiter. Daher seien Verstärkungs- und auch Spezialeinsatzkräfte verständigt worden. Das Gebiet um das Wohnhaus wurde demnach weiträumig abgesperrt.

Polizisten hätten dann das Gebäude betreten, wo sie im Erdgeschoss auf den Mann trafen. Die Beamten hätte den 50-Jährigen überwältigen können, dabei habe er eine Platzwunde am Kopf erlitten. Die Polizisten blieben unverletzt - ebenso die Frau des Mannes sowie zwei weitere anwesende Familienangehörige. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille bei dem Mann, wie die Polizei weiter mitteilte. Weil er psychisch auffällig gewesen sei, habe man ihn in einer Fachklinik untergebracht. Ob der Mann tatsächlich eine Machete hatte, blieb zunächst unklar.

