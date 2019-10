Mann bedroht Fahrgäste in Münchner S-Bahn

In einem Zug der Münchner S-Bahn hat ein Mann Fahrgäste bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, trug der Mann eine schwarze Sturmhaube, als er in der S7 von München nach Wolfratshausen sagte: „In 50 Minuten wird niemand mehr lachen“. Fahrgäste fotografierten den Mann bei dem Vorfall am späten Mittwochabend, posteten das Bild auf Facebook und riefen die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Mann ist polizeilich bekannt. Gegen ihn läuft nun eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit.