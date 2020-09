Mann bedroht aus Ärger über Feueralarm Asylbewerber mit Axt

Aus Ärger über einen Feueralarm in einer Asylbewerberunterkunft hat ein Mann in Nürnberg deren Bewohner mit einer Axt bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde am späten Sonntagabend in der Unterkunft ein Alarm ausgelöst. Zeugen hätten dann gesehen, wie der 51-Jährige mit der Axt im Eingangsbereich stand und drohte, alle umzubringen, wenn noch einmal ein Alarm ausgelöst würde. Anschließend habe er Umstehende beleidigt und sei in eine benachbarte Kleingartenanlage geflüchtet.

Die Polizei fand ihn dort wenig später und stellte fest, dass er etwa zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Nach Angaben eines Polizeisprechers besitzt der Mann ein Grundstück in der Kleingartenanlage und fühlte sich durch häufige Alarme und Feuerwehreinsätze in der Flüchtlingsunterkunft gestört. Seine Axt wurde sichergestellt, auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren.