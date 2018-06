Mann attackiert und beleidigt blinde Frau

- Ein Mann hat in der Münchener U-Bahn eine blinde Frau attackiert und aufs Übelste beschimpft. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, streifte die Sehbehinderte beim Einsteigen in die U-Bahn den 39-Jährigen am Arm. Trotz sofortiger Entschuldigung packte der Mann die 37-Jährige am Kragen und schleuderte sie mit voller Wucht gegen eine Trennscheibe im Waggon. Fahrgäste stellten sich schützend vor die verängstigte Frau, da der Täter sie weiterhin bedrohte und beleidigte. Bei seiner Festnahme leistete der Mann weiteren Widerstand und behauptete, vom Opfer mit einem Regenschirm attackiert worden zu sein. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Die Frau hat die Attacke vom Montag unverletzt überstanden.

Meldung Polizeipräsidium München