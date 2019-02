Mann überrollt Hecke und Gartenzaun

Ein 70-Jähriger hat im Unterallgäu mit einem Traktor einen Gartenzaun und eine Hecke niedergewalzt - obwohl ihm der Führerschein schon vor 17 Jahren abgenommen wurde. Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, war der Mann am Vortag in Dirlewang von der Fahrbahn abgekommen. Er überrollte Gartenzaun und Hecke auf 15 Metern Länge. Laut Polizei hatte er weder Alkohol noch Drogen konsumiert.

Der 70-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, kehrte aber später zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Warum ihm dieser vor 17 Jahren abgenommen wurde war zunächst ebenso unklar wie die Frage, ob er seither öfter gefahren ist. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

