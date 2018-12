Mann übergießt Vater mit Spiritus und geht auf Polizei los

Ein 32-Jähriger hat seinen Vater im mittelfränkischen Treuchtlingen mit Spiritus übergossen und ist mit einem Hammer auf die herbeigerufenen Polizisten losgegangen. Der Mann sei offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen, teilten die Beamten am Montag mit. Die Polizei konnte dem Angriff am vergangenen Freitag noch ausweichen. Die Eltern des Mannes hatten Hilfe gerufen, weil der Sohn zuhause randaliert hatte. Er verbarrikadierte sich nach der Hammer-Attacke in einem Zimmer des Einfamilienhauses im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Als er durch eine Hintertür fliehen wollte, schnappten ihn die Beamten. Bei der Festnahme wehrte sich der 32-Jährige mit einem Messer und versuchte erneut, aber vergeblich, einen Polizisten zu verletzen. Er schnitt sich dabei selbst mit dem Messer leicht in die Hand und verletzte auch seinen Vater am Ohr. Er wurde nach der Festnahme in fachärztliche Behandlung gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Mitteilung der Polizei