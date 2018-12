Mann überfällt Spielhalle und verletzt Angestellte

Ein Mann hat in Landshut eine Spielhalle überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Unbekannte spielte zunächst an den Automaten, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich nahm er eine 49 Jahre alte Angestellte in den Schwitzkasten und bedrohte sie mit einem Messer. Anschließend steckte er Scheine und Münzen in seine Jackentaschen und flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt. Eine Fahndung blieb der Polizei zufolge nach dem Überfall in der Nacht zum Samstag zunächst erfolglos. Die Ermittler erhofften sich von einem Zeugenaufruf weitere Hinweise.

Mitteilung der Polizei