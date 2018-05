Mangel an Behördenmitarbeitern ist Wachstumsbremse

Die bayerischen Landkreise befürchten ein verlangsamtes Wachstum der Wirtschaft aufgrund eines Mangels von Mitarbeitern in den Ämtern. Darunter litten Projekte wie der Straßenbau oder der Ausbau des schnellen Internets, sagte Landkreistagspräsident Christian Bernreiter (CSU) am Montag in München. „Wir haben in vielen Bauämtern nicht mehr die Manpower, um Vorhaben durchzuziehen“, sagte der Chef der bayerischen Landräte. „In allen staatlichen Ämtern fehlt das Personal!“

An diesem Dienstag und Mittwoch wollen sich die Landräte aus den 71 Kreisen in Bayern im schwäbischen Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) versammeln, um die Probleme in den Kreisbehörden zu besprechen. Der Personalmangel sei eine echte Wachstumsbremse für den gesamten Freistaat, meinte Bernreiter im Vorfeld der Jahresversammlung.

Verzögerungen bei der Bearbeitung von Vorgängen und vor allem bei dringend notwendigen Infrastrukturprojekten seien die harte Realität. Die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigten 250 zusätzlichen Stellen im Bauministerium und den Landratsämtern reichten nicht aus, sagte der Deggendorfer Landrat.

Bei dem Landkreistag werden am Dienstag Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) erwartet. Am Mittwoch wollen Söder und die Vorsitzenden der vier Landtagsfraktionen nach Weißenhorn kommen.