Mandzukic verlässt die Bayern wie erwartet: Wechsel zu Atlético

- Das schnelle Ende beim FC Bayern kam für Mario Mandzukic nicht mehr überraschend. Nach einem Zwist mit Trainer Pep Guardiola und einer vorübergehenden Suspendierung zum Ende der abgelaufenen Saison war das Aus des Kroaten in München schon lange besiegelt, am Mittwoch folgte die offizielle Verkündung. Wie erwartet wechselt der 28 Jahre alte und international begehrte Stoßstürmer zu Atlético Madrid. Das bestätigte Matthias Sammer, Sportvorstand des deutschen Fußball-Rekordchampions.

„Es gibt eine mündliche Vereinbarung sowohl zwischen Atlético und dem FC Bayern als auch zwischen Atletico und Mario Mandzukic. Es ist noch nichts unterschrieben. Aber ich denke, dass man sich auf das Wort gegenseitig verlassen kann“, sagte er am Rande des offiziellen Trainingsauftakts beim Münchner Verein. Eigentlich hatte der ausgemusterte Kroate beim FCB noch einen Vertrag bis 2016. Nach Medienangaben soll die Ablöse bei rund 22 Millionen Euro liegen.

Zuletzt hatte Mandzukic beklagt, dass er in München mit der Taktik von Guardiola nicht zurechtkomme. Trotz seiner 18 Tore in der abgelaufenen Meister-Saison verstärken sich die Bayern für die kommende Spielzeit mit Liga-Torschützenkönig Robert Lewandowski. Beim spanischen Überraschungsmeister Atlético tritt Mandzukic, der seit 2012 den Bayern-Dress trug, die Nachfolge von Diego Costa an. Der 25 Jahre alte Torjäger und spanische WM-Teilnehmer spielt künftig für den FC Chelsea in der englischen Premier League. Die Ablösesumme für diesen Transfer wurde auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.