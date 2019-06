Manager Zorc über Hummels-Rückkehr: „Kein einfacher Schritt“

Am Anfang steht das Hochgefühl, der betörende Rausch. Am Ende oft Wahnvorstellungen oder sogar der Tod. Fachleute berichten von einem Besorgnis erregenden Anstieg des Konsums sogenannter Neuer Psychoaktiver Stoffe (NPS). Auch in Ravensburg sind die frei im Internet erhältlichen Drogen demnach ein Riesenproblem.

Wer das Wort „Kräutermischung“ bei Google eingibt, bekommt gleich als ersten Treffer „Deutschlands Legal High Shop Nr. 1“. Dort werden eine Vielzahl an angeblich legalen Drogen angeboten, die unter so exotischen Namen wie ...