Maly: Flüchtlingshilfe wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen

- Der Bayerische Städtetagspräsident und Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) sieht in den Ergebnissen des jüngsten Flüchtlingsgipfels einen wichtigen Schritt zur Entlastung der Kommunen. „Das ist eine gute Grundlage, um vom Krisenmodus Schritt für Schritt in den Regelmodus zu kommen“, sagte Maly am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Wie stark die bayerischen Kommunen letztendlich entlastet würden, „wird sich danach bemessen, wie viel Geld die Länder an die Kommunen weitergeben“, gab er zu bedenken. Denn zunächst gingen die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Flüchtlingshilfen an die Länder.