Mainz mit fünf neuen Spielern: Auch Augsburg rotiert

Der FSV Mainz 05 geht mit einer stark veränderten Startelf in die Fußball-Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg. 05-Trainer Bo Svensson lässt nach dem 1:3 bei Borussia Dortmund fünf neue Spieler beginnen. Alexander Hack, Dominik Kohr, Aaron, Jae Sung Lee und Jonathan Burkardt sind vom Anpfiff an dabei. Auf der Bank sitzt nach einer Verletzungspause erstmals wieder Stürmer Adam Szalai. Augsburgs Coach Markus Weinzierl hat drei Personalwechsel vorgenommen. Carlos Gruezo, Iago und Sergio Cordova sind für Tobias Strobl, Mads Pedersen und Andi Zeqiri in der Startformation.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-701075/2

