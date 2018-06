Mainz 05 will die Bayern ärgern - Keine personellen Experimente

- Der FSV Mainz 05 plant gegen den deutschen Fußball-Meister und Tabellenführer FC Bayern München keine personellen Experimente. „Wir werden nicht alles durcheinanderwirbeln“, sagte Trainer Martin Schmidt vor dem Bundesligaspiel am Samstag.

Sein Team soll sich mit Mut, hoher Laufbereitschaft und viel Leidenschaft der Herausforderung stellen. „Brust raus und dann rein in einen spannenden Zweikampf“, sagte der Schweizer am Freitag. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski soll nach seinem Fünferpack gegen Wolfsburg im Kollektiv bekämpft werden. Bei den Mainzern könnten Danny Latza und Jairo Samperio in die Startelf zurückkehren.

