Mainz 05 ohne personelle Sorgen gegen Augsburg

Der bisher sieg- und punktlose FSV Mainz 05 geht zumindest ohne personelle Sorgen in die Fußball-Bundesligapartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg. „Alle 27 Feldspieler und unsere Torhüter sind einsatzbereit“, sagte Trainer Jan-Moritz Lichte am Donnerstag. Damit es am 6. Spieltag endlich mit den ersten Punkten klappt, hat Lichte zuletzt den Schwerpunkt auf das Training von Standards gelegt. Beim 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag hatten die Mainzer den entscheidenden Gegentreffer nach einer Ecke kassiert.