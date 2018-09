Mainz 05 muss gegen Augsburg auf Gbamin verzichten

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss auch im nächsten Spiel auf Mittelfeldmann Jean-Philippe Gbamin verzichten. Der 22 Jahre alte Franzose leidet an Oberschenkelproblemen und wird für die Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht fit, wie er am Dienstag dem „Kicker“ sagte. „Bisher absolviere ich nur Individualtraining. Mein Plan ist, Ende der Woche ins Mannschaftstraining einzusteigen. Am Samstag werde ich aber sicher nochmal fehlen, die Zeit ist zu knapp“, erklärte der Franzose. In den bisherigen beiden Liga-Spielen holten die Mainzer vier Punkte.

Wie am Montag fehlte bei den 05ern auch am Dienstag Trainer Sandro Schwarz wegen einer Magen-Darm-Grippe. Sein Infekt sollte bis Samstag aber wieder verheilt sein.

