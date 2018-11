Von Lydia Schäfer

„Bringt uns den Paul zurück“ – mit dieser Kampagne im Netz hatte sich die Familienangehörigen von Paul Rometsch erhofft, ihren Stiefvater, Opa und Uropa wieder aus einem thailändischen Krankenhaus in Pattaya nach Deutschland überführen zu können. Jetzt ist Paul Rometsch in Thailand verstorben. Wie die Überführung geregelt werden soll, wissen die Kinder und Enkelkinder noch nicht. Was der Familie zu schaffen macht, sind die knapp 30 000 Euro, die sie in den vergangenen drei Wochen aufbringen mussten, damit Paul Rometsch vor Ort behandelt wurde, ...