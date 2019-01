Mainz 05 kann gegen Nürnberg wieder auf Danny Latza setzen

Der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann im Heimspiel gegen den Tabellenletzten 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr) wieder auf Danny Latza setzen. „Er ist fit“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Der Mittelfeldspieler hatte den Rückrunden-Auftakt der Mainzer beim VfB Stuttgart (3:2) wegen einer Wadenverletzung verpasst. „Unser Anspruch ist es, die drei Punkte einzufahren“, sagte FSV-Coach Schwarz zur Partie gegen Nürnberg. Offen ist, ob Schwarz erneut Alexander Hack in der Innenverteidigung das Vertrauen schenkt.

