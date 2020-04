Mainfranken Theater stellt Spielbetrieb bis Herbst ein

Wegen der Corona-Krise gibt das Würzburger Mainfranken Theater keine Vorstellungen mehr in der aktuellen Spielzeit. „Diese Entscheidung ist für alle hart, aber notwendig“, teilte Intendant Markus Trabusch am Mittwoch mit. Alle bis Juli geplanten Vorstellungen, Veranstaltungen und Konzerte würden abgesagt. Abonnenten hätten die Möglichkeit, noch nicht eingelöste Karten in der nächsten Spielzeit zu nutzen.

Allerdings bleibe das Ensemble bis zu der im Herbst beginnenden Spielzeit 2020/21 virtuell mit dem Publikum in Kontakt: Auf der Internetadresse des Theaters erzählen Schauspieler „Homestories“ aus ihrem Zuhause, rezitieren Stücke oder musizieren gemeinsam.

Webseite Mainfranken Theater

Digitales Theater des Mainfranken Theaters