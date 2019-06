Main-Donau-Kanal für mehrere Tage blockiert

Nach einem Schiffsunfall an der Schleuse Riedenburg (Landkreis Kelheim) droht mitten in der Flusskreuzfahrt-Hochsaison eine mehrtägige Sperrung des Main-Donau-Kanals. Die Wasserstraße bleibe mindestens bis zum kommenden Freitag (14. Juni) unpassierbar, teilte das Wassersstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg am Freitag mit. „Es könnte sein, dass die Reparatur sogar noch ein paar Tage länger dauert“, sagte ein Behörden-Mitarbeiter. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Nach Angaben der Nürnberger Schifffahrtsbehörde hatte ein Passagierschiff am Mittwochabend die Schleuse stark beschädigt. Das Schiff habe Spundwand auf Höhe des Schleusentores berührt und dabei so stark beschädigt, dass sich das Tor nicht mehr schließen ließ. Um die Schleuse trocken zu legen, müsse erst ein sogenannter Notverschluss installiert werden. Erst danach lasse sich die genaue Schadenshöhe ermitteln, sagte eine Behördensprecherin.

Derzeit seien von der Sperrung 17 Schiffe betroffen, darunter neun Flusskreuzfahrtschiffe. Fünf Schiffe, die in Richtung Donau unterwegs gewesen seien, ankerten am Freitag im Raum Nürnberg. Im Raum Kelheim hatten zwölf Schiffe auf der Fahrt in Richtung Main eine Zwangspause einlegen müssen. Um den Passagieren eine Weiterfahrt zu ermöglichen, sollen diese mit Bussen zu den in Nürnberg oder Kelheim gestoppten Schiffen gebracht werden. Diese würden dann jeweils ihre Fahrt in umgekehrter Richtung fortsetzen.