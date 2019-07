Magisches Bamberg will verzaubern: 250 000 Besucher erwartet

Rund 250 000 Besucher werden vom 19. bis 21. Juli zum Fest der Zauberer und Magier in der Welterbestadt Bamberg erwartet. Zum 21. Internationalen Straßen- und Varieté-Festival mit seinen Jongleuren und Feuerkünstlern, Clowns und Streetperformern wurden rund 100 Künstler aus fast 20 Nationen eingeladen, teilte das Stadtmarketing Bamberg am Donnerstag mit. Insgesamt hatten sich den Angaben zufolge etwa 1500 Künstler darum beworben, dabei sein zu dürfen. Das Zusehen und Staunen rund um die 20 Bühnen und Standorte in der Innenstadt ist erneut kostenlos. Den Auftakt bildet traditionell die Fuchs-Varietégala bereits vom 12. bis 14. Juli. Die Künstler, die von den Veranstaltern nur Hotel- und Fahrtkosten erstattet bekommen, freuen sich laut Website wieder über Hutgeld.

Bamberg zaubert