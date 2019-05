Magdeburgs Lohkemper wechselt zum 1. FC Nürnberg

Felix Lohkemper spielt künftig für den Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg. Nachdem der 24-Jährige bereits vom 1. FC Magdeburg verabschiedet worden war, gab sein neuer Club die Verpflichtung am Mittwoch bekannt. Angreifer Lohkemper unterschrieb beim FCN einen Vertrag mit Gültigkeit bis Ende Juni 2022.

Lohkemper war im Sommer 2017 von der zweiten Mannschaft des FSV Mainz nach Magdeburg gewechselt und mit dem 1. FCM in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Nach nur einer Saison verabschiedete sich der Verein aus Sachsen-Anhalt aber wieder in die Drittklassigkeit. „Felix, wir wünschen dir alles Gute beim @1_fc_nuernberg. Viel Erfolg weiterhin in der 2. Liga“, schrieb der FCM via Twitter.

