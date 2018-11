Magdeburg verliert 2:3 gegen Regensburg

Der 1. FC Magdeburg hat den ersehnten ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga in ein paar Minuten verspielt und die Situation um Trainer Jens Härtel weiter verschärft. Der Aufsteiger und Debütant unterlag am Sonntag dem SSV Jahn Regensburg mit 2:3 (1:1) und rutschte mit nur neun Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Nach einem frühen Rückstand durch Marco Grüttner in der dritten Minute sorgte Christian Beck mit zwei Toren (5. und 67. Minute) für die Führung der Magdeburger. Neun Minuten vor dem Ende gelang Regensburg durch Marcel Correia der Ausgleich, Hamadi Al Ghaddioui traf in der 90. Minute zum 3:2-Sieg der Gäste, die ihrerseits auf Platz sechs mit 20 Punkten kletterten.

Die Magdeburger warten weiterhin auf den zweiten Saisonerfolg nach dem 1:0 am 30. September beim SV Sandhausen. Zuhause konnten sie nach dem Aufstieg noch kein Spiel gewinnen.

