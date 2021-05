Männer retten Bub vor dem Ertrinken aus dem Innkanal

Die Hilfe kam gerade noch im richtigen Moment: Drei Männer haben einen Bub kurz vom dem Ertrinken aus dem Innkanal gerettet. Der Achtjährige sei beim Spielen mit vier anderen Kindern an einer Bootsanlegestelle im oberbayerischen Waldkraiburg abgerutscht und unter Wasser getaucht, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Bub drohte von der starken Strömung mitgerissen zu werden und in den offenen Innkanal im Landkreis Mühldorf zu treiben.

Die Helfer machten gerade eine Pause von Mäharbeiten am Ufer und hörten lautes Kinderschreien, wie die Polizei zu dem Vorfall am Mittwoch mitteilte. Einer der Arbeiter griff sich von einer Wegsperrung eine Verkehrsschild-Stange und lief zum Ufer. Dort sei das Kind mehrmals untergetaucht, teilte der Sprecher mit, habe aber die Stange greifen können. Mit einem Kollegen zog der 30 Jahre alte Mann das Kind aus dem Wasser, der dritte Mann verständigte die Rettungskräfte. Der Achtjährige erlitt Unterkühlungen, seine Tante, die herbeieilte, einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-774336/2