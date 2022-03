Mädchen auf Bobbycar stößt mit Auto zusammen

Beim Zusammenstoß eines Bobbycars mit einem Auto ist in Unterfranken eine Zwölfjährige verletzt worden. Das Mädchen sei am Sonntag in Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) mit ihrem Rutschauto ungebremst auf eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Dort prallte das Mädchen gegen einen von rechts kommenden Wagen und wurde in einen Graben geschleudert. Es wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

