„Madonna in Anbetung“ nach fast 200 Jahren in München

Joseph Stieler hat die berühmte Schönheitengalerie im Münchner Schloss Nymphenburg gemalt. Nun ist eines seiner klassizistischen Madonnenbilder in die königlichen Räume zurückgekehrt. Stieler habe das Gemälde „Madonna in Anbetung“ 1817 für die protestantische Königin Karoline gemalt, die Frau von König Max I. Joseph, teilte die Bayerische Schlösserverwaltung am Mittwoch in München mit. Das Bild hänge nun in ihrem ehemaligen Schlafzimmer.

Karoline hatte das Kunstwerk nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1825 an ihren Witwensitz in der Würzburger Marienfeste mitgenommen. Aus dem Familienbesitz gelangte es später in den Kunsthandel. 2017 konnte es die Schlösserverwaltung zurückerwerben. Das Brustbild zeigt eine mädchenhafte Madonna ohne Jesuskind in einem kostbar vergoldeten Rahmen. Stieler (1781-1858) wurde 1820 zum bayerischen Hofmaler ernannt. Seine Schönheitsgalerie mit 36 Frauen-Bildnissen gilt als eine der Hauptattraktionen von Schloss Nymphenburg.

Pressemitteilung

link für Pressefotos