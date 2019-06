Machtkampf rund ums Oktoberfest als ARD-Serie

Das Oktoberfest gibt es jetzt auch als Serie - im Ersten. Noch bis Mitte August werde unter Regie von Hannu Salonen in Tschechien, Bayern und Nordrhein-Westfalen gedreht, teilte die ARD am Mittwoch in München mit. In dem historischen Sechsteiler „Oktoberfest - 1900“ will ein fränkischer Großbrauer ein eigenes Zelt auf dem Volksfest und dort sein Bier ausschenken. Ein Vorhaben, das für großen Wirbel sorgt, denn die Schanklizenzen sind heiß begehrt. Zudem steht die gesellschaftliche und wirtschaftliche Vormacht in München auf dem Spiel. Die Serie führe in eine Zeit der aufziehenden Emanzipation von Frau und Bürgertum und erzähle von Liebe, Freundschaft, Eifersucht und Verrat, erläuterte der Bayerische Rundfunk (BR).

Misel Maticevic gibt den fränkischen Brauer, in weiteren Rollen spielen unter anderem Martina Gedeck, Brigitte Hobmeier, Francis Fulton Smith und Maximilian Brückner. 2020 soll die Serie in Doppelfolgen im Ersten ausgestrahlt werden.

Dreharbeiten Oktoberfest - 1900