Machtkampf im Bamberger Rotlichtmilieu: neue Zeugen

Seit Monaten beschäftigt sich das Landgericht Bamberg mit einem Machtkampf im Bamberger Rotlichtmilieu - und das Verfahren dauert an. Statt eines am heutigen Tag geplanten Urteils sollen nun weitere Zeugen vernommen werden. Der Anwalt des Hauptangeklagten hat neue Beweisanträge gestellt. Damit verzögert sich die Urteilsverkündung bis Mitte Juli.

Ein 55-Jähriger und sechs weitere Männer müssen sich seit Ende Februar wegen schwerer Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Die Angeklagten aus dem Raum Bamberg sollen unter anderem Brand- und Buttersäureanschläge verübt haben, um ein konkurrierendes Bordell zu verdrängen.

Der Hauptangeklagte hatte sich erst Anfang der Woche geäußert. Über seinen Anwalt ließ er erklären, dass er von den Anschlägen erst im Nachhinein erfahren habe. Seine Geschäfte als Bordellbetreiber seien bis zuletzt gut gelaufen, es habe also keinen Grund gegeben, andere Betriebe zu bekämpfen. Die anderen Angeklagten hatten die Vorwürfe dagegen weitgehend eingeräumt.

Vor allem ein 26-Jähriger hatte den 55-Jährigen belastet. Er hatte ausgesagt, er sei bei dem 55 Jahre alten Hauptangeklagten als Geschäftspartner in dessen Bordell eingestiegen. Anfangs seien die Geschäfte gut gelaufen - sie hätten fünf Zimmer an Prostituierte vermietet, für 500 Euro die Woche. Doch dann seien die Einnahmen zurückgegangen, da in einem anderen Betrieb die Bedingungen für die Frauen besser gewesen seien. Er sei vom Hauptangeklagten zu den Taten angestiftet worden. Eigentlich hätte in dem Verfahren schon im Frühjahr ein Urteil gesprochen werden sollen, doch wegen der komplizierten Aufarbeitung des Falls hatte das Gericht weitere Termine angesetzt.