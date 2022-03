Macheten und Samurai-Schwerter sichergestellt

Macheten, Samurai-Schwerter und eine Schreckschusswaffe hat die Polizei bei einer Durchsuchung einer Wohnung in München sichergestellt. Das Amtsgericht München hatte die Durchsuchung wegen des Verdachts des Drogenhandels angeordnet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten beschlagnahmten vor einer Woche neben den zehn Waffen auch eine geringe Menge an Drogen. Der 37-jährige Bewohner sei vorher schon durch den Besitz von Waffen aufgefallen. Zudem sei der Mann betrunken gewesen und habe die Beamten beleidigt. Daraufhin wurde er festgenommen und wegen Drogen- und Waffenbesitzes angezeigt.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220328-99-705068/2