Macher, Kümmerer, Söder: Bayerns neuer Ministerpräsident

Der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder geht mit maximalem Rückhalt der CSU und offensiven Versprechen an die Bürger in den Kampf um die Verteidigung der absoluten Mehrheit. „Machen und kümmern wird mein Motto sein“, sagte der CSU-Politiker am Freitag nach seiner Wahl zum Regierungschef im Landtag in München. Es reiche nicht, Probleme zu beschreiben, „wir müssen sie besser lösen“.

Mit Blick auf die jüngsten Stimmverluste der großen Parteien etwa an die AfD forderte der 51-Jährige, auch die kleinen Sorgen wieder ernst zu nehmen: „Wir sind für die Bürger da, nicht die Bürger für uns.“ In der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Söder?“ betonte er, dass sich die CSU nicht links der Mitte verankern solle, sondern versuchen müsse, die bürgerliche Mitte und demokratische Rechte wieder zu integrieren. „Klare Positionierung“ seien nötig, um AfD-Wähler zurückzuholen, so Söder.

Zuvor hatte der Landtag Söder mit der absoluten CSU-Mehrheit zum Nachfolger von Horst Seehofer gewählt, der am Dienstag zurückgetreten war und inzwischen neuer Bundesinnenminister ist. 99 der 169 anwesenden Abgeordneten stimmten für Söder, vermutlich alle 99 anwesenden CSU-Parlamentarier. Zwei CSU-Politiker fehlten entschuldigt. 64 Abgeordnete stimmten mit Nein, 4 enthielten sich, 2 Stimmzettel waren ungültig. Der 51-jährige Franke ist damit der bislang jüngste Ministerpräsident in der bayerischen Geschichte.

„Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an und bedanke mich sehr“, sagte Söder. Mit dem Ergebnis erzielte der bisherige Finanzminister im Verhältnis ein besseres Ergebnis als Seehofer 2013. Auf den CSU-Chef entfielen damals bei gleichen Mehrheitsverhältnissen 100 von 176 abgegebenen Stimmen. Seehofer war am Dienstag zurückgetreten und am Mittwoch darauf zum Bundesinnenminister ernannt worden.

„Wir wollen weiter Bayern modernisieren und Schrittmacher in Deutschland und Europa bleiben“, betonte Söder. Gleichzeitig gelte es, die Einzigartigkeit und den liebenswerten Charakter des Landes, seine christlich-abendländische Prägung sowie seine humanistischen und jüdischen Wurzeln zu erhalten. Als größte Herausforderungen nannte Söder die „lautlose Revolution der Digitalisierung“, die älter werdende Gesellschaft und die Verbesserung der Integration.

Nach der Wahl applaudierte die CSU ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. Oktober minutenlang, erster Gratulant war Seehofer, der eigens für die Wahl aus Berlin angereist war: „Jetzt beginnt mit dem heutigen Tag eine neue Ära in Bayern.“ Das Wahlergebnis sei eine Demonstration der Geschlossenheit. Er wünsche Söder „nur das Beste von ganzem Herzen“, jedoch verließ der 68-Jährige die Sondersitzung noch vor Söders Vereidigung, als Grund wurde ein nichtöffentlicher Termin genannt.

Die Opposition kritisierte Söder hart. SPD-Landeschefin Natascha Kohnen forderte einen neuen Politikstil ohne Populismus. „Ein guter Ministerpräsident hat die Souveränität, gute Vorschläge umzusetzen, egal wer sie macht.“ Sie habe aber Zweifel, dass Söder dem gerecht werde, es gebe zu viele „Sünden der Vergangenheit“.

„Das ist ein historischer Moment. Wir erleben ein letztes Mal, wie ein Ministerpräsident mit der absoluten Mehrheit der CSU gewählt wird“, spottete Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. Er warf der CSU und Söder ideologische Verbohrtheit und fehlende Zukunftspläne vor.

Freie-Wähler-Fraktionschef Hubert Aiwanger warnte Söder vor Schönrederei. „Wir fordern heute ein Denken in Inhalten“, sagte er. „Köpfe kommen und gehen, es geht um die Inhalte.“ Es sei an der Zeit, den großen Handlungsbedarf für die Menschen wieder ernster zu nehmen.

Am Mittwoch will Söder bei einer weiteren Sondersitzung des Landtags seine Minister ernennen, noch vor den Osterferien will er zur ersten Kabinettssitzung laden. „Ich habe mir noch keine grundlegenden Gedanken gemacht“, sagte er vor der Wahl der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf viele kursierende Gerüchte über den neuen Ministerrat.

Bereits für die zweite Woche nach Ostern kündigte Söder zudem seine erste Regierungserklärung an. Sie „soll einen Anspruch formulieren, wie Bayern sich auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten soll, und das wird ein umfangreicher Politikansatz sein“, sagte er.

Dem Rücktritt Seehofers war ein teils schmutziger Machtkampf nach der Pleite der CSU bei der Bundestagswahl im September vorausgegangen. In der Folge hatten immer weitere Teile der Parteibasis und schließlich auch die Landtagsfraktion darauf gedrungen, dass Seehofer auf seine Spitzenkandidatur und den Regierungsposten vor Ablauf der Wahl am 14. Oktober verzichtet. Erst nachdem der 68-Jährige Söder nicht mehr verhindern konnte, fügte er sich Söders Befürwortern.

Im Gegenzug wählten auch diese ihn auf dem CSU-Parteitag im Dezember erneut für zwei Jahre zum Parteichef. Söder und Seehofer wollen eine harmonische Doppelspitze bilden und sich gegenseitig unterstützen. Ob dies den beiden Alphatieren gelingt, wird parteiintern angezweifelt.

Kurz vor Söders Wahl steigt die CSU laut einer Umfrage wieder in der Wählergunst. Laut Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ kommt die Partei aktuell auf 41,4 Prozent, zwei Prozentpunkte mehr als im Februar. Für die absolute Mehrheit reicht das aber nicht. 2013 holte die CSU 47,7 Prozent.