Münchner Wissenschaftler erhält deutschen Wirtschaftspreis

Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Joachim Winter von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) erhält den mit 150 000 Euro dotierten Wirtschaftspreis der Joachim Herz Stiftung. Der Professor für Empirische Wirtschaftsforschung werde in der Kategorie „Bestes Forschungswerk eines etablierten Wissenschaftlers“ für seine Arbeit zu gesundheitsbezogenen Entscheidungsprozessen ausgezeichnet, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Überreicht werde der Preis am kommenden Dienstag im Hamburger Rathaus.

Der Wirtschaftspreis der Joachim Herz Stiftung ist mit insgesamt 200 000 Euro Preisgeld die deutschlandweit höchstdotierte Auszeichnung in den Wirtschaftswissenschaften. Der Preis wird zum zweiten Mal verliehen und geht in diesem Jahr an Arbeiten aus dem Bereich Gesundheitsökonomik.

Den mit 25 000 Euro dotierten ersten Platz in der Kategorie „Beste Beiträge von Nachwuchswissenschaftlern“ erhält VWL-Juniorprofessor Jan Marcus von der Universität Hamburg. In seiner Arbeit zu den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die psychische Gesundheit habe er eine „besonders innovative Methode“ angewendet, so die Begründung der Jury. Die Plätze zwei und drei gehen den Angaben zufolge an Peter Schwardmann von der LMU und Daniel Avdic von der Universität Duisburg-Essen.

