Münchner Umweltausschuss berät über Hanfanbau für Kranke

Baut die Stadt München demnächst Hanf an? Das fordert zumindest der Deutsche Hanfverband in einer Petition, auch Grüne und SPD im Münchner Stadtrat wollen die Versorgung von Schwerkranken mit Cannabis in der Landeshauptstadt verbessern. Der Umweltausschuss des Stadtrats berät heute in seiner Sitzung die Petition und einen Antrag der Grünen.

Das Umweltreferat zeigte sich vorab von den Plänen wenig begeistert. Wegen der laufenden Verfahren zur Herstellung von medizinischem Cannabis in Deutschland bestehe keine Notwendigkeit für einen Eigenanbau, steht in einer Beschlussvorlage der Behörde. Der Hanfverband erklärte vorab, dass mit einem Anbauprojekt die Versorgungssicherheit zumindest in der Region München gewährleistet werden soll.

