Münchner Tierpark: Hitze macht Eisbären nichts aus

Anders als Tierschützer sieht der Münchner Tierpark Hellabrunn die Hitze nicht als Gefahr für seine Eisbären. Die beiden Tiere hielten sich ausgiebig in der Sonne auf, obwohl es ein kaltes Badebecken und schattige Rückzugsorte gebe, teile eine Sprecherin des Tierparks auf Anfrage mit. „Eine Verhaltensauffälligkeit liegt bei den in Hellabrunn lebenden Eisbären nicht vor.“

Die Tierschutzorganisation Peta kritisierte die Haltung von Eisbären bei den hohen Temperaturen und forderte die Betreiber auf, die Tiere an Zoos in nordischen Ländern abzugeben. Eisbären seien an ein Leben bei zweistelligen Minustemperaturen im ewigen Eis angepasst, hieß es in einer Mitteilung. Die Tiere in Deutschland in zu kleinen Gehegen zu halten, sei besonders in der Sommerhitze Tierquälerei. Die hohen Temperaturen könnten für die Bären lebensbedrohlich werden.