Münchner S-Bahn: Stellwerksstörung behindert Verkehr

Eine Stellwerksstörung hat den Münchner S-Bahn-Verkehr am Freitag mitten im Feierabend stundenlang erheblich behindert. Auf der sogenannten Stammstrecke quer durch die Innenstadt fuhren nur noch drei der sieben Linien - und auch das nicht mehr im Zehn-Minuten-Takt. Alle anderen Linien wendeten vorzeitig etwa am Ostbahnhof oder am Bahnhof in München-Pasing, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Technikern gelang es schließlich im Laufe des Abends, die Störung zu beheben. Allerdings wurde mit Beeinträchtigungen bis in die späteren Abendstunden gerechnet.

Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn im Raum München pro Werktag. Das sind mehr als zwei Drittel der Passagiere im gesamten Schienenverkehr Bayerns.

Aktuelle Betriebslage