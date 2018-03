Münchner Regionalliga-Derby in der Allianz Arena

Die Regionalliga-Mannschaften des FC Bayern und des TSV 1860 München dürfen sich auf einen großen Auftritt freuen. Wie der FC Bayern am Dienstag mitteilte, wird das Derby am 36. Spieltag in der Allianz Arena ausgetragen. Das Duell in der Regionalliga Bayern findet am 29. April (15.00 Uhr) statt. Die Arena im Stadtteil Fröttmaning ist sonst Spielstätte der Bayern-Profis, sie fasst 75 000 Zuschauer.

„Das Derby wird ein echtes Spitzenspiel und vielleicht wegweisend im Kampf um die Meisterschaft und die damit verbundene Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 3. Liga sein. Wegen der großen Bedeutung des Spiels wollen wir die Partie in unserer Heimat, der Allianz Arena, stattfinden lassen und hoffen auf größtmögliche Unterstützung für unsere zweite Mannschaft“, erklärte Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Die „Löwen“ sind weiter Tabellenführer der Regionalliga Bayern. Die zweite Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern ist aber erster Verfolger der Sechziger.

