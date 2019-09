Münchner OB appelliert wegen S-Bahn-Ausfällen an Söder

In der Debatte um ausfallende S-Bahnen in und um München sieht Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Regierungschef Markus Söder (CSU) in der Pflicht. Der für die S-Bahn zuständige bayerische Ministerpräsident müsse dafür sorgen, dass sich der Zustand schnellstmöglich verbessert, sagte Reiter am Freitag nach einer Verbundratssitzung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds. Er sprach von einer „nicht zu akzeptierenden Zumutung für die sowieso schon leidgeplagten S-Bahn-Pendlerinnen und -Pendler“.

Unter anderem wegen fehlender Fahrzeuge sollen bis Dezember bei den Linien S3 und S8 die sogenannten Taktverstärker entfallen, die in der Hauptverkehrszeit den Fahrplan auf einen 10-Minuten-Takt verdichten statt der üblichen 20 Minuten oder mehr. Zusätzlich sollen bei der S2 und der S20 einzelne Züge entfallen. Reiter sagte: „Wie soll es hier gelingen, die Menschen vom eigenen Auto zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr zu überzeugen? Das ist nicht akzeptabel!“

Söder sagte dem „Münchner Merkur“ (Freitag): „Die Bahn muss rasch ein Ersatzkonzept vorlegen.“ Er erwarte eine zeitnahe Lösung. „Zudem werden wir ernsthaft Vertragsstrafen gegenüber der Bahn prüfen.“

Der mobilitätspolitische Sprecher der Landtags-Grünen, Markus Büchler, sagte: „Das Schreckensszenario auf den S-Bahn-Linien 3 und 8 (...) verdanken wir einer katastrophalen Verkehrspolitik aus dem Hause Söder“. Die Staatsregierung habe „jahrzehntelang den Ausbau der (S-)Bahn vernachlässigt und das System auf Verschleiß gefahren“.

Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag.

