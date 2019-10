Münchner Medientage diskutieren rasanten Wandel der Branche

Die deutsche Medienbranche trifft sich von heute an drei Tage lang in München. Bei den 33. Medientagen geht es um so gut wie alles, was die Branche aktuell bewegt: von der Macht sozialer Netzwerke über den rasanten Wandel auf dem TV- und Audio-Markt bis hin zu künstlicher Intelligenz und virtueller Realität. Das Motto diesmal: „Next digital level: Let’s build the Media we want!“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet die Konferenz beim Medientage-Gipfel. Erwartet werden bis Freitag rund 400 Redner und insgesamt 7000 Teilnehmer. Der Frauenanteil auf den Podien liegt diesmal bei knapp über einem Drittel (35 Prozent), wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien als Veranstalterin mitteilte. Im Vorjahr waren es 23 Prozent. In Zukunft solle die Frauenquote weiter zunehmen.

Unabhängige Medien seien wesentlich für die Demokratie, sagte Medientage-Geschäftsführer Stefan Sutor vorab. „Wir müssen uns mit dem Thema Medien als Grundlage einer freien pluralen Gesellschaft intensiv beschäftigen - sonst kommt es zu gewaltigen Verschiebungen.“

Zugleich sei die Transformation der Medien gewaltig und in vollem Gange, sagte Sutor. „Ein zentrales Thema ist dabei die Technologie: Die Medien und ihre Ausspielwege haben sich fundamental verändert.“

