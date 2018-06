Münchner Jungunternehmer sind Butler am Bildschirm

Ein Butler für jedermann: Mit diesem Versprechen tritt „James, bitte“ an, eine junge Firma aus München. Via SMS können Nutzer jedwede Wünsche schicken – vom Candle-Light-Dinner auf dem Hochhaus bis zur Pizza morgens um drei. In unserem Test zeigt „James, bitte“ jedoch Schwächen.

Ein Mann, nennen wir ihn Harald, will seiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Auf der grünen Wiese mit Picknickkorb, Champagner, Rosen, allem Drum und Dran. Früher hätte er erst Brautvater, Juwelier und Blumenhändler abgeklappert – heute geht sein Griff zum Smartphone. Dort tippt Harald in wenigen Worten ein, wie er sich den Heiratsantrag vorstellt, nennt sein Budget, „bis 250Euro würde ich sagen“, und schickt das Ganze mittels des Nachrichtendienstes WhatsApp an die Nummer von „James, bitte“.

Hype in den USA

Dies ist der Name einer Firma aus München, die vor wenigen Wochen gegründet wurde. Ihr Versprechen: Wie ein Butler – daher der Name – will das Unternehmen seinen Kunden individuelle Wünsche erfüllen. Die Idee kommt aus den USA: Dort hat ein Butler-Dienst namens „Magic“ einen Hype ausgelöst; binnen 48Stunden nach dem Start im Februar sollen mehr als 15000Anfragen eingegangen sein. Auch Mateusz Warcholinski, 28, ist sofort begeistert, als er von „Magic“ in der Zeitung liest. Mit drei Bekannten aus der Gründerszene programmiert er die Webseite zu „James, bitte“. „Wir sind vierzehn Stunden am Rechner gesessen“, erzählt der Pole, der seit einigen Jahren in München lebt. Tags darauf geht die Seite ins Netz – und prompt kommen erste Anfragen.

Das Prozedere läuft so: Ein Nutzer schickt sein Anliegen via SMS oder WhatsApp – „ohne Anmeldung, ohne Passwort“, betont Warcholinski. Das Team von „James, bitte“ prüft die Anfrage und schickt ein Angebot. Klickt der Nutzer auf den darin enthaltenen Link, kann er per Kreditkarte oder Paypal bezahlen – und auf den Butler warten. So viel Luxus hat seinen Preis: Bis zu 25Prozent betrage der Aufschlag, sagt Warcholinski, „immer abhängig vom Aufwand“.

Spätestens in zwei Jahren soll die Firma schwarze Zahlen schreiben, sagt der 28-Jährige. „Erst einmal geht es darum, unseren Dienst bekannt zu machen.“ Derzeit erhalte man mehr als 100 Anfragen pro Tag, erzählt Warcholinski. Sie trudeln alle in seinem Wohnzimmer ein, zugleich das Büro von „James, bitte“. Hier sitzt ein Teil des achtköpfigen Teams über Computer gebeugt – nicht im Frack, sondern in Jeans, T-Shirt und Holzfällerhemd. Wie „James, bitte“ all die Anfragen bewältigt? „Wir haben ein großen Netz an Partnern“, sagt Warcholinski. Dazu sitze einer der Gründer in Singapur – er übernimmt die Nachtschichten.

Würstchen, Brötchen, Band

Typische Anfragen sind laut Warcholinski Essensbestellungen oder Rechercheaufgaben – mal sucht jemand ein Flugticket, mal ein Geschenk für den Freund. An sonnigen Sonntagen wollen viele Grillfleisch und Würste geliefert bekommen, an verregneten Sonntagen sind es Semmeln an die Haustür. Aber auch außergewöhnliche Bitten gibt es. „Gleich an einem der ersten Tage wollte jemand eine bayerische Band für seinen Grillabend“, erzählt Warcholinski. „Wir hatten das bereits organisiert, aber dann war es demjenigen zu teuer.“

Nach dem Start von „James, bitte“ haben Fachzeitschriften und Zeitungen den Dienst anonym getestet – und die Ergebnisse fielen durchwachsen aus. Oft wartete man tagelang auf eine Antwort, und ausgefallene Wünschen konnten nur selten erfüllt werden. „Gerade in den ersten Wochen hatten wir sehr viele Anfragen“, erklärt Warcholinski. „Außerdem haben einige Medien bewusst versucht, uns an die Grenze des Machbaren zu drücken.“

In unserem Test wählen wir eine lösbare Anfrage: Ein Trampolin für den Garten würden wir gerne mieten, für einen Kindergeburtstag in München. Binnen weniger Minuten kommt eine Antwort: „Ich mache mich schlau und melde mich gleich bei dir.“ Gleich heißt in diesem Fall jedoch zwei Tage später. Nach einigem Hin und Her gibt James auf. Per E-Mail kommt die Nachricht: „Wir haben leider nichts gefunden, wo man Trampoline mieten kann.“ Erstaunlich, denn schon eine Fünf-Minuten-Recherche im Internet zeigt: Nahe München gibt es eine Firma, die Trampoline verleiht – Anruf genügt.

Auch Haralds Plan mit dem Heiratsantrag ist übrigens ins Wasser gefallen – was jedoch nicht an „James, bitte“ lag. Denn obwohl der Butler-Service pünktlich lieferte, machte ein Regenschauer das Rendezvous im Grünen zunichte. Das gewünschte Wetter kann man noch nicht im Internet bestellen.