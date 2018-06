Münchner Hochschule für Politik wechselt unter Dach der TU

- Die renommierte Münchner Hochschule für Politik (HfP) wechselt von der Ludwig-Maximilians-Universität unter das Dach der Technischen Universität - und soll dort zukunftssicher aufgestellt werden. Das teilten der zuständige Reformbeirat im Landtag und TU-Präsident Wolfgang Herrmann am Mittwoch in München mit. Die HfP bleibt dabei als eigenständige Hochschule erhalten, soll aber zugleich Herzstück einer neuen „School of Governance“ sein, die an der TU geschaffen werden soll. Damit werde die Integration technischer Fragen in den politischen Diskurs gewährleistet, hieß es. Als nächstes soll nun ein neuer Rektor gesucht werden - was unter Führung der LMU zuletzt gescheitert war. Zudem soll eine international besetze Fachkommission die Neuorganisation begleiten.