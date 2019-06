Münchner Filmfest: Digitalministerium fordert Erneuerung

Das Filmfest München muss nach Ansicht des Digitalministeriums dringend erneuert werden. Um die Erfolgsgeschichte zu sichern, sei eine Neuausrichtung unerlässlich, sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München vor der Eröffnung des Festivals am Abend. „Das Filmfest muss attraktiver, internationaler und digitaler werden.“ Sie bezog sich dabei auf ein Interview von Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) mit der „Bild“-Zeitung. Gerlach hatte darin von der Stadt München eine stärkere finanzielle Beteiligung gefordert.

Ähnlich hatte sich am Vortag schon Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geäußert. In der „Süddeutschen Zeitung“ hatte er auf die Aufstockung des Festivalbudgets durch den Freistaat um drei Millionen Euro verwiesen. „Wenn die Stadt nachzieht, kommt auch noch mehr“, zitierte ihn das Blatt.

Angst um die unmittelbare Zukunft des Münchner Filmfestes muss aber laut Digitalministerium niemand haben. „Das Filmfest 2019 findet natürlich wie geplant statt und auch für 2020 stehen die Gelder bereit“, sagte die Sprecherin.