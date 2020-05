Münchner Feuerwehr nimmt Anti-Corona-Song auf

„Mia san fia eich do, machts eich koa Sorgn“ - die Münchner Berufsfeuerwehr hat einen Anti-Corona-Song mit ermutigenden Worten und eingängiger Melodie veröffentlicht. Das Video zum Song „Minga, bleib happy“ ist seit Dienstag auf Youtube abrufbar. In dem knapp vierminütigen Video spielt Feuerwehrmann Max Huber Gitarre auf einer 54 Meter hohen Rettungsplattform und singt dazu von der leeren Landeshauptstadt und den mit Corona verbundenen Einschränkungen.

Von pfeifenden Kollegen in Uniform vor ihren Feuerwachen begleitet, macht Huber den Münchnern aber vor allem Mut: „Die Kurve wird nun immer flacher, boid derf ma wieda olles macha“, singt er. Das aufwendig produzierte Video sei ein Dankeschön der Feuerwehr für die bislang weitgehende Einhaltung der Kontaktbeschränkungen, heißt es in einer Mitteilung zu dem Video. „Danke, dass wir alle so gut es eben ging an einem Strang gezogen haben. Danke, dass wir daheim geblieben sind.“

