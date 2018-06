Münchner Erzbistum: Mehr Transparenz in Vermögensdingen

Das Erzbistum München und Freising fordert von den Diözesen in Deutschland mehr Transparenz in Vermögensdingen. Das sei Voraussetzung für die gegenseitige finanzielle Unterstützung, sagte Generalvikar Peter Beer am Mittwoch in München. Er wünsche sich eine ehrliche, offene Diskussion mit Sachargumenten und auf Basis von Zahlen, nicht auf der Gefühlsebene. Das Erzbistum stellte den Jahresabschluss für 2017 vor, der nach besonders strengen Regeln erstellt wurde. Nur wenige andere Bistümern machten das so, deshalb fehle eine gemeinsame Basis für einen Vergleich, bemängelte Beer.

Von einer pauschalen Finanzspritze für andere Bistümer hält Beer nichts. Man müsse von Fall zu Fall entscheiden und etwa darüber reden, vor welchen Herausforderungen ein Bistum stehe. „Wir sind zu dieser Solidarität bereit“ - das müsse aber verantwortungsvoll und transparent geschehen, auch mit Blick auf die Kirchensteuerzahler. Man müsse diskutieren, wie viele Mittel für diese Verpflichtungen zur Verfügung stünden. So habe das Münchner Erzbistum mit seinen zahlreichen historischen Kirchen andere Baulasten zu tragen als manche andere Diözesen, sagte Beer.

Das Erzbistum hatte zum 31. Dezember 2017 ein Vermögen von rund 3,36 Milliarden Euro, 106 Millionen mehr als 2016. Die Einnahmen lagen bei rund 848 Millionen Euro, davon entfielen 640 Millionen auf die Kirchensteuer (Vorjahr: 590 Millionen). Außerdem gab es 112 Millionen Euro öffentliche Zuschüsse etwa für Religionsunterricht. Die Ausgaben lagen bei 740 Millionen Euro. Trotz der guten Zahlen müsse man sich wappnen, sagte Beer und verwies auf das drastische Sinken der Kirchensteuer, das in einigen Jahren erwartet werde.

