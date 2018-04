Münchner DEL-Champions grundsätzlich für WM-Einsatz bereit

Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm kann bei der Weltmeisterschaft in Dänemark Anfang Mai auch auf meisterliche Unterstützung aus München zählen. Nach dem Titelgewinn des EHC Red Bull erklärten die Olympia-Silbermedaillengewinner Yannic Seidenberg, Dominik Kahun, Frank Mauer und Patrick Hager am Donnerstagabend ihre grundsätzliche Bereitschaft, in der nächsten Woche zur WM zu reisen. Dort trifft Sturms Auswahl zum Auftakt in einer Woche auf den Gastgeber.

„Mal schauen, was der Bundestrainer sagt. Wenn ich kommen soll und sich mein Körper gut anfühlt, dann komme ich“, sagte Hager. Dessen Offensiv-Kollege Mauer meinte: „Wenn ich mich vom Körper und Kopf her fit genug fühle und der Anruf kommt, dann würde ich das schon machen. Man muss sich im Klaren sein, dass eine WM einem alles abverlangt. Da muss man topfit hingehen.“ Jung-Star Dominik Kahun kündigte an, „wahrscheinlich schon“ bei der WM aufzulaufen. Der 22-Jährige hofft, in der nächsten Saison bei einem NHL-Team spielen zu dürfen.

Auch Seidenberg will nach Olympia-Silber und dem DEL-Titel beim dritten Wettbewerb des Jahres überzeugen. Der Abwehrspieler hatte schon zuletzt immer wieder angedeutet, auf die WM nicht verzichten zu wollen, auch weil er dort mit seinem älteren Bruder Dennis aus der NHL spielen kann. Am Donnerstag sagte er: „Jetzt feiern wir richtig und dann schauen wir, wann wir nach Dänemark müssen.“ Dies wäre am kommenden Dienstag der Fall.

Aktueller WM-Kader

WM-Spielplan