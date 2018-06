Münchner Angeklagter Zeuge in anderen Terror-Prozessen

- Der Angeklagte im Münchner Prozess um Terror in Syrien ist in anderen Verfahren gegen mutmaßliche islamistische Terroristen als Zeuge geladen. Mindestens in Düsseldorf und Berlin solle er vor Gericht aussagen, wie sein Anwalt Adam Ahmed am Dienstag mitteilte.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen unter anderem Mord und versuchte Anstiftung zum Mord vor. Der Münchner soll als Mitglied der Gruppe „Junud Al-Sham“ am Terror in Syrien beteiligt gewesen sein. Der Hauptvorwurf: Er soll vor einem Jahr mit etwa 1600 Dschihadisten das Gefängnis in Aleppo mit Panzern und Maschinengewehren angegriffen und dabei viele Gefangene befreit haben.